Com diferentes preços e variedades, consumidor deve pesquisar para a compra do produto nesta época do ano

publicado em 06/04/2017

Na rede Santa Cruz, Anderson Cristófolo Rodrigues entende tudo sobre bacalhau Foto: Daniel Castro/A Cidade

Da Redação

Faltando poucos dias para a Semana Santa, o baca lhau, um dos principais pratos da época, tem preços e variedades para os mais diversos gostos em Votuporanga. Com as diversas opções, o consumidor deve pesquisar para colocar na mesa o produto desejado. Os produtos mais baratos vão de R$24,98 a R$38,90 em diferentes variedades. Uma diferença de 55% entre os populares de cada supermercado da cidade.

De acordo com Antonio Manoel Martins André, sócio-proprietário e gerente de uma rede de supermercados, este ano o bacalhau está 5% mais barato se comparado ao ano passado. Os preços vão de R$ 24,98 à R$ 84,98 para variedades como cortes especiais, porto, lombo de bacalhau, Zarbo e Gadus Morhua. “Este ano está até mais barato e os clientes estão comprando bastante já. Por isso, a nossa perspectiva de venda é de 20% a mais que nos outros anos, até por conta da nossa variedade de produtos”, explicou.

Já Fábio Mendes, responsável pelo setor de compras de outra rede de supermercados, afirmou que o bacalhau aumentou em média 5%. Os preços na loja vão de R$ 29,80 a R$ 69,80 para variedades como Zarbo, porto e lombo de bacalhau. “Este ano o valor está um pouco maior se comparado ao ano passado e estamos sentindo nas vendas que está menor. O consumidor está mais cauteloso e esperamos que a queda nas vendas não seja maior que 10%”, afirmou.

André Luiz Marquete, gerente de outra rede de supermercados da cidade, explicou que na loja os preços continuam como no ano passado, de R$ 38,90 a R$ 69,90, para variedades como tradicional, porto, desfiado, congelado e lombo de bacalhau. Para ele, a expectativa é que as vendas aumentem na próxima semana. “Temos a esperança de que o consumidor venha na última semana para fazer as compras, assim como aconteceu nos anos anteriores”, disse.





Pescados

De acordo com as três redes de supermercados entrevistadas pelo A Cidade, a linha de pescados teve aumento nos últimos dias. De acordo com Antonio Manoel Martins André, os pescados tiveram aumento de 8% a 10% em todos os lugares. “O valor do peixe aumentou porque está em falta no mercado”, explicou.

De acordo com Fábio Mendes, as vendas de pescados diminuíram após a alta dos preços. “As vendas caíram no setor de pescados em 10%”, afirmou.