Comerciantes de todos os ramos se preparam para receber a população de Votuporanga e região no sábado de Páscoa

publicado em 12/04/2017

Consumidores de Votuporanga e região terão um horário especial neste sábado (15/4), para fazer as compras da Páscoa. As lojas estarão abertas das 9h às 18h, como estabelecido e divulgado pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, no calendário do comércio.

Na cidade, a população encontra uma variedade de estabelecimentos comerciais e de linhas de atuação. Além das lojas de chocolates, os empresários de outros ramos, como calçados, roupas e eletrodomésticos também se prepararam para esta época.

“Com o comércio aberto o dia todo, o consumidor pode aproveitar para comprar seus doces e ainda algo a mais que precisará para receber a família neste domingo de Páscoa, por exemplo”, destacou o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos.

Baixe o aplicativo “Compre em Votu”. O catálogo online possibilita, gratuitamente, fazer pesquisas de lojas, encontrar endereços e também entrar em contato com o estabelecimento.

Dicas para os lojistas

Para atrair o cliente, a Associação Comercial orienta aos associados que inovem. Entre as dicas estão:

Coloque os produtos em destaque: se não vende chocolate, mostre ao cliente que você tem artigos de decoração, novidades em roupas/calçados ou presentes, por exemplo;

Capriche na vitrine: o tempo para captar um cliente pela vitrine é de 30 segundos, então abuse na criatividade;

Ofereça brindes: itens de papelaria como cartões de páscoa ou marcadores de livros para seu cliente entregar junto com o presente, é uma ótima pedida;

Envolva o seu cliente: decore a sua loja, faça com que ele entre no clima.