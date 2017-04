Decisão foi tomada após assembleia; grupo de profissionais da educação de Votuporanga participou do movimento na capital

publicado em 01/04/2017

Manifestação foi realizada na Concha Acústica de Votuporanga na manhã de ontem Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Alunos e professores se mobilizaram na Concha Acústica de Votuporanga, na manhã de ontem, em apoio a assembleia realizada em São Paulo contra a reforma da Previdência Social, do ensino médio e terceirização. Além disso, os professores reivindicam o reajuste salarial da categoria. Segundo a organização do evento, cerca de 80 pessoas participaram da manifestação.

Os participantes se manifestaram nos momentos em que os semáforos estavam fechados com faixas com dizeres como “Todos juntos na luta!”, “Não a reforma da previdência”, “Zero de reajuste salarial não dá”.

Segundo José Vanderlei Corsini, conselheiro da subsede da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo) de Votuporanga, cerca de 80% das escolas que fazem parte da diretoria da cidade estavam paralisadas ontem. “Duas escolas estão paralisadas desde terça-feira em Votuporanga. Depois da assembleia realizada hoje, a paralisação foi suspensa e uma nova assembleia será feita no dia 28 de abril para definir o movimento. A partir de segunda-feira vamos pressionar o legislativo para que não ocorram as reformas”, explicou.

Abaixo assinado

No local, uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social foi feita. “O abaixo assinado é contra a reforma da Previdência Social e terceirização. Tentamos o máximo de assinaturas possíveis”, afirmou José Vanderlei Corsini.

