Candidatos devem se inscrever até o dia 13 de abril; editais estão disponíveis no site da Instituição (unifev.edu.br)

publicado em 07/04/2017

A Unifev abriu dois processos seletivos para a contratação de um pintor e de um vigia. As inscrições para ambas as vagas devem ser realizadas até dia 13 de abril.





Os interessados em se candidatar ao cargo de pintor devem se inscrever pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida, na Central de Relacionamento do Campus Centro, das 9h às 21h45 (segunda a sexta-feira) e das 8h às 11 horas (sábado). É necessário anexar um curriculum vitae no ato da inscrição.





Para a vaga de vigia, os candidatos devem acessar o site da Instituição (unifev.edu.br) e preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba "Editais". Os profissionais deverão possuir, pelo menos, seis meses de experiência comprovada, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).