publicado em 05/04/2017

Em Votuporanga há vagas para mecânico de ônibus

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está ofertando diversas vagas de emprego para quem está em busca de oportunidades. São 15 vagas disponíveis nas mais diversas áreas em três cidades da região: Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos, levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS, para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

O PAT de Votuporanga oferta quatro vagas para mecânico de manutenção de ônibus (Salário – R$2.569). O PAT de Votuporanga fica na rua Piauí, 3.234. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-4488.

Em Jales há duas vagas entre consultor de vendas e técnico análise de química. O PAT fica na rua Seis, 2.163. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3632-2700.

Em Santa Fé do Sul são quatro vagas entre cozinheiro de restaurante (Salário – R$1.400), empregada doméstica (Salário – R$937), auxiliar de cozinha (Salário – R$1.800) e auxiliar técnico de controle de qualidade (Salário – R$1.200). O PAT da cidade fica na rua Onze, 1.220. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3631-1782.

Em São José do Rio Preto há uma vaga para auxiliar de lavanderia (Salário – R$1.250). O PAT fica na rua Boa Vista, 666. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3235-1222.

Em Catanduva são quatro vagas entre mecânico eletricista de automóveis, gerente de vendas (Salário – R$4.000) e empregado doméstico nos serviços gerais. O PAT de Catanduva fica na av. Com. Antonio Stocco, 537. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0017.