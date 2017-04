Os dados do Observatório da Criança, porém, mostram que houve uma drástica diminuição no comparativo entre 2016 e 2015

publicado em 02/04/2017

Obesidade infantil se relaciona principalmente devido à falta de exercício físico

Obesidade atinge 4,46% das crianças de Votuporanga com menos de cinco anos. Segundo o Observatório da Criança, com dados do Ministério da Saúde, 54 casos foram detectados no município no ano passado. O número, porém, é positivo, uma vez que reduziu drasticamente se comparado a 2015, onde foram registrados 67 casos.

O índice de obesidade nas crianças menores de cinco anos, que são acompanhadas pela rede pública de saúde votuporanguense, mostra que houve uma drástica diminuição no comparativo entre 2016 e 2015. Em 2015, o percentual era de 10,29% de crianças detectadas acima do peso.

Em 2016 o número também é menor do que o visto em 2014, que tinha 63 crianças obesas e percentual de 8,59%.

A criança é identificada como obesa quando seu peso corporal ultrapassa em 15% o peso médio correspondente a sua idade. A obesidade infantil está relacionada as várias complicações, entre elas, estão fatores genéticos, má alimentação, sedentarismo ou uma combinação desses fatores. Além disso, a obesidade em crianças também pode ser decorrente de alguma condição médica, como doenças hormonais ou uso de medicamentos a base de corticoides.

O surgimento destas doenças na infância se relaciona principalmente devido à falta de exercício físico, pois, normalmente as crianças preferem ficar assistindo televisão, no computador ou no celular.





No Estado

No Estado de São Paulo, em 2016 foram registrados mais de 20 mil casos em crianças menores de cinco anos, ou seja, 6, 34%. Porém, o número é considerado menor em comparação a 2015, quando 27.629 foram detectados no estado com a doença. Em 2014, 8,91% das crianças foram confirmadas com obesidade infantil.





Brasil