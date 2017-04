A Prefeitura de Votuporanga abre mais uma oportunidade para profissionais se inscreverem no programa Nova Mais Educação, implantado nas escolas municipais por meio da parceria com o Ministério da Educação. O edital da segunda chamada pública já está no site da Prefeitura com todos os detalhes da seleção dos voluntários que atuarão como Mediadores e Facilitadores de Aprendizagem.

Como já ocorreu uma primeira chamada no final de março, desta vez, a Prefeitura pretende completar o quadro de voluntários na área de dança, porém, interessados em qualquer uma das áreas determinadas no edital também podem se candidatar, no entanto, com a finalidade de cadastro reserva, podendo ser chamado no decorrer do ano conforme surgimento de novas vagas.

O programa prevê seleção de voluntários nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática ou Capoeira, Dança, Leitura, Canto Coral, Pintura, Xadrez Tradicional e Futebol. As inscrições são gratuitas e aberta a toda comunidade com início nesta terça (18/4) seguindo até quinta-feira (20/4). Interessados devem ter aptidão à área selecionada e entregar currículo na Secretaria Municipal da Educação com cópia de certificados de cursos e documentos que comprovem experiências profissionais ou voluntariadas, caso tiver.

No ato da inscrição, também serão necessárias cópias do RG e CPF; do comprovante de Declaração Escolar; do comprovante de endereço atualizado; e declaração de trabalho voluntário no projeto Mais Educação, expedida pela Unidade Escolar em que já atuou (se tiver).

São requisitos para participar da seleção: estudantes universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades; pessoas da comunidade com habilidades apropriadas; estudantes da EJA (Educação para Jovens e Adultos) e do Ensino Médio; estar em situação de desemprego; e idade mínima de 17 anos.

Uma comissão formada por representantes do Departamento Pedagógico da Secretaria, das unidades escolares e por um Supervisor de Ensino ficará responsável pela seleção dos voluntários. O programa oferece aos contemplados uma ajuda de custo que varia de R$ 80 a R$ 150 de acordo com a área pretendida e quantidade de turmas.

Mais detalhes podem ser conferidos direto no edital da chamada pública que está disponível na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga ( www.votuporanga.sp.gov.br ). A Secretaria Municipal da Educação fica na Rua Santa Catarina, 3747. O telefone para mais informações é o 3405-9750.

Novo Mais Educação

O Novo Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

Em 2017, o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária no turno e contraturno escolar.