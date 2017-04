A banda Flipper se apresenta a partir das 23h no Morphine Street Bar; entrada é um pacote de café

publicado em 12/04/2017

Quem foi que disse que rock´n´roll faz mal à saúde? Pensando em saúde, o Morphine Street Bar promove a Noite do Rock Solidário em prol da Santa Casa de Votuporanga nesta quinta-feira (13), véspera de feriado, a partir das 23h.

A atração será Banda Flipper, com repertório de Nirvana e clássicos do Rock Internacional. A entrada é um pacote de café, produto não-perecível muito utilizado pelo Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição. Aqueles que não levarem o mantimento, será cobrada quantia de R$7.

A proprietária do Morphine, Bárbara Maitê Fullas Aguiar, contou sobre a iniciativa. “Essa banda se encontra de vez em quando e faz um show sem intenção financeira. São amigos nossos e decidimos não cobrar a portaria, destinando para algum lugar que estivesse precisando”, disse.

Bárbara destacou a importância de colaborar com a Santa Casa. “É um serviço de utilidade pública. Acredito que maioria das famílias já precisou dos serviços prestados por ela. Realizando ações em prol da Instituição, indiretamente, estaremos fazendo por todos os votuporanguenses”, complementou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, convida a todos a participar da Noite do Rock Solidário. “A Santa Casa é uma instituição filantrópica, que conquista o apoio de todos os segmentos. Agradecemos a parceria do Morphine em direcionar uma noite especial para arrecadar alimentos, que são oferecidos para milhares de pacientes e acompanhantes do Sistema Único de Saúde”, afirmou.