TG aberto à comunidade

Ainda dentro da sistemática adotada pelo sargento Heroito da Silva Cursino Gomes junto ao TG 02-088, está uma maior integração com a comunidade. "Queremos que as crianças da rede de ensino conheçam o organismo militar, assim, além de programarmos palestras dos atiradores nas escolas, abrimos também a possibilidade para visitas monitoradas ao quartel, bastando que os professores e coordenadores entrem em contato com a secretaria da TG", esclarece. "Além disso, vamos trazer para Votuporanga uma prática que já existe em outras unidades, que é o reconhecimento do TG às pessoas que nos auxiliam no dia-a-dia, e juntamente com o prefeito e nosso diretor, senhor João Dado, vamos homenageá-los com o diploma e o título de Amigo do TG, cuja primeira edição acontecerá no próximo dia 19, durante a comemoração do Dia do Exército, no quartel do Tiro de Guerra, às 7h30", conclui o sargento.