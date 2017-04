Um final de semana com três grandes conquistas para o esporte votuporanguense. Nos tatames do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, Nauana Dores Lopes Silva sagrou-se campeã brasileira, categoria sub 15, peso médio; Eduardo Silva, o Maguila, vice-campeão no sub 18, peso pesado, e Thauana Silva ficou com a medalha de bronze na disputadíssima categoria meio-pesado Sub 18.

As disputas envolveram 550 judocas das seleções do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que se enfrentaram no sábado e domingo, pelo Campeonato Brasileiro Regional V, no Recreio da Juventude. Para o prefeito João Dado, "a conquista das nossas atletas é significativa, pois o Brasileiro é uma competição que teve confrontos bastante interessantes em um nível técnico elevado, pela qualidade dos atletas", comemora. ”Fomos informados pelo nosso secretário José Ricardo que muitos atletas que estiveram em ação são de nível de seleção principal, por isso, as medalhas de Maguila, Thauana e, principalmente, o ouro da Nauana, valem muito mais; é um grande orgulho para o nosso esporte, que vive um grande momento este ano", conclui Dado.

Os votuporanguenses contribuíram para que São Paulo fosse campeã geral, seguida pelo selecionado do Rio Grande do Sul. O Campeonato Brasileiro Regional é realizado pela CBJ, com apoio da Federação Gaúcha de Judô. Maguila e as irmãs são atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e DoJo Centro de Treinamento, sendo treinadas pelo experiente Leonardo Eduardo.