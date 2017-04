O cotidiano dos alunos do Cemei (Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil) “Profª Orozília do Carmo Ferreira”, no bairro Cecap II, foi diferente nesta quarta-feira (19/4). O pátio estava repleto de personagens dos livros infantis em diversos formatos, produzidos pelos próprios alunos. A ação fez parte da 3ª edição da Mostra Literária, alusiva ao Dia do Livro - comemorado na terça-feira (18/4). Durante os dias que antecederam a Mostra, as professoras trabalharam com histórias de livros de autores reconhecidos como Monteiro Lobato, Ziraldo e vários outros.

A secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano, visitou a unidade e ficou satisfeita com o resultado do trabalho. “É importante valorizarmos a literatura desde cedo. O estímulo à leitura contribui no desenvolvimento da fala e da escrita e incentiva a criatividade das crianças, melhorando ainda mais o desempenho educacional e pessoal dos nossos futuros cidadãos”, disse.