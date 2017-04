A idosa passou por uma neurocirurgia e estava em observação desde então, mas não resistiu e morreu

publicado em 03/04/2017

O corpo de Thereza foi sepultado domingo em Boa Vista dos Andradas Foto: Arquivo Pessoal

Aline Ruiz

Thereza Júlio Dias, 61 anos, morreu no último sábado (1º). Ela estava internada desde a quarta-feira (22) no Hospital de Base de São José do Rio Preto, após ser atropelada por um carro na rua Bahia. A idosa passou por uma neurocirurgia e estava em observação desde então, mas não resistiu e morreu.

Thereza era natural de São João do Marinheiro e morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paraná, 3148.Ela deixa o filho Jefferson Júlio Dias. O seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último domingo, dia 2, no Cemitério de Boa Vista dos Andradas.





O acidente

O acidente aconteceu na quarta-feira (22), na rua Bahia. Segundo informações da Polícia Militar de Votuporanga, a senhora teria passado mal e caído na rua, sendo atingida por um carro. “O veículo que estava passando no local não teve como desviar e atingiu a senhora”, explicou a PM.

Ainda segundos os policiais, a idosa foi socorrida pelas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde posteriormente foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

No mesmo dia, devido a complicações, ela foi conduzida até o Hospital de Base de São José do Rio Preto, passou por uma neurocirurgia e permanecia internada desde então.