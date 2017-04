Danilo Alves do Bonfim, residente do Jardim Alvorada, faturou um Mobi Easy 1.0, equivalente ao valor de R$31 mil

publicado em 10/04/2017

Votuporanga está com a sorte. Mais um morador de Votuporanga levou uma premiação no sorteio do Saúde Cap por meio do Giro da Sorte. Danilo Alves do Bonfim, residente do Jardim Alvorada, faturou um Mobi Easy 1.0, equivalente ao valor de R$31 mil.

Na semana passada, uma moradora do bairro Cohab Cris, Josiane Cruz da Silva Nogueira, tirou a sorte e faturou o maior prêmio do sorteio: R$150 mil. Além dela, Maria da Silva Marques, moradora do Centro de Votuporanga, faturou prêmio no Giro da Sorte.

O Saúde Cap é um Certificado de Contribuição emitido pelo Hospital de Câncer de Barretos - Fundação PIO XII. Adquirindo o Saúde Cap você contribui ajudando a promover saúde através de atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional e, ainda, concorrendo a valiosos prêmios.