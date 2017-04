Evento será gratuito, com vagas limitadas; Seminário de Crédito será promovido por meio de parceria entre ACV e Sebrae-SP

publicado em 17/04/2017

Evento é promovido na Associação Comercial de Votuporanga

Encontrar a melhor linha de financiamento e crédito para os negócios é importante para a saúde financeira da empresa. Em Votuporanga, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae-SP promoverão no dia 25 de abril, às 9 horas, no auditório da Associação, o Seminário de Crédito do BNDES.

O encontro terá a participação de técnicos do BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento, especializados em linhas de créditos, que explicarão o que o Banco tem para os micros e pequenos empresários. O objetivo é esclarecer todas as dúvidas que existem sobre esse processo.

Os técnicos também mostrarão como solicitar o crédito ao banco. O BNDES possui linhas voltadas especificamente para os pequenos empresários.

“Por meio deste evento, nossos associados e os empresários de maneira geral, poderão criar alternativas não só para superar a crise, mas também para crescer”, destaca Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

O evento contará ainda com a participação de vários bancos que operam com o BNDES, onde os participantes poderão verificar e iniciar os contatos para eventuais financiamentos.

Interessados em participar devem se inscrever pelo telefone (17) 3426-4044. O evento é gratuito, mas com vagas limitadas.