A equipe de malha da Secretaria de Esportes e Lazer lidera o 1º Circuito Interestadual de Aparecida do Taboado, após quatro etapas realizadas. No último domingo, em Jales, na quarta etapa, Votuporanga venceu com tranquilidade e agora soma 50 pontos no circuito, tendo Aparecida DOeste em segundo, com 35 pontos; Aparecida do Taboado em terceiro, com 30 pontos; e, em quarto lugar, Ilha Solteira, com 20 pontos somados nas quatro etapas.

Até dezembro, o Circuito Interestadual de Malha ainda terá mais oito cidades sedes, sendo que a próxima etapa será sexta-feira, dia 21, em Fernandópolis. O grupo, que treina nas canchas de malha sintética do Complexo Esportivo Mário Covas, sob a coordenação técnica do professor Carlos Alberto "Cacau" Maranho, é por João Poggi, José Flávio "Careca", Amaro Morales, Antonio Cardoso (Tonho Careca), Luís Vitório, Leonildo Miato, Ideolques Amaral e Delso Augusto.