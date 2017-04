A assistência à criança é uma prioridade e, portanto, a Santa Casa possui ala específica para cuidados com essa faixa etária

publicado em 06/04/2017

Quartos são decorados de forma lúdica para trazer mais conforto e humanização às crianças

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Um espaço adequado para atender as crianças da melhor forma possível. Para isso, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga conta com uma Ala Pediátrica, que, somente no ano passado, atendeu mais de 800 crianças.

De acordo com a unidade de saúde, dentro da proposta do hospital, a assistência à criança é uma prioridade e, portanto, a Santa Casa possui ala específica para cuidados com essa faixa etária de pacientes. “Ainda temos o serviço de Maternidade e UTI Neonatal. No ano passado, foram atendidas 830 crianças”, explicou.

O hospital contou ainda que possui duas alas pediátricas na unidade. A Ala D da instituição tem 14 leitos via Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a Ala José Delgado possui quatro leitos de pediatria para pacientes de convênios e particulares. “Todos os quartos, tanto do SUS quanto os de convênios, são decorados de forma lúdica, para trazer mais conforto e humanização às crianças”, apontou a direção da Santa Casa.