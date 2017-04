Munícipes que passam diariamente pelo local afirmaram para o A Cidade que os pneus estão há mais de duas semanas no terreno

publicado em 07/04/2017

O material preocupa quem mora por perto por causa da proliferação do Aedes aegypti

Aline Ruiz

Mais de 50 pneus velhos foram abandonados na avenida Horácio dos Santos, próximo a uma horta. O material acumula a água das chuvas e preocupa quem mora por perto por causa da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Munícipes que passam diariamente pelo local afirmaram para o A Cidade que os pneus estão há mais de duas semanas no terreno. A Prefeitura, por sua vez, afirmou que o dono do lote já foi notificado.

O descaso também pode ser visto em outros pontos da cidade, já que facilmente são encontrados pneus jogados em terrenos baldios, possíveis criadouros da dengue.

Um dos problemas gerados pelo abandono de pneus se refere a proliferação de mosquitos da dengue na água depositada pela chuva. Com a facilidade de procriação do mosquito em ambiente oferecido pelos pneus descartados, a questão se torna um problema de saúde pública.

Na natureza, um pneu leva até 600 anos para se decompor. Anualmente são produzidos mais de 730 milhões de pneus em todo o mundo e são descartados em torno de 800 milhões de unidades por ano, isto é, o descarte supera a produção em 8%.

Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga informou que o proprietário do terreno já foi notificado pela equipe de agentes de endemias do Secez (Setor de Controle de Endemias) da Secretaria Municipal da Saúde. Sendo assim, os pneus deverão ser retirados do local e acondicionados de forma adequada. “Se o problema não for solucionado no prazo já determinado ao proprietário, a notificação será encaminhada à Vigilância Sanitária que tomará as devidas providências”, completou