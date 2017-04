No último domingo (9/4), a equipe de judô da Casa da Criança, mantida pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a OSC - Organização da Sociedade Civil, com apoio da Unifev, participou da 18ª Copa de Judô, realizada em comemoração ao aniversário do município de Jales. O técnico Leonardo Eduardo levou para a competição, dez jovens do projeto e mais dois judocas do DoJo Centro de Treinamento, que conquistaram três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

A copa contou com a participação de atletas de Jales, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Olímpia, Barretos, Santa Fé do Sul, Três Lagoas, Nova Canaã Paulista, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Votuporanga e Altair.

Os destaques votuporanguenses foram Letícia C. Souza, de 7 anos, Jaqueline C. Fontoura, de 13 anos, e Erick F. Miranda, de 12 anos, campeões nas categorias sub-9, sub-13/Ligeiro e, sub-15/Meio-médio, respectivamente. Foi medalha de prata a jovem Beatriz L. Rodrigues, de 13 anos, enquanto que asseguraram medalha de bronze Viviane V. Martins (12 anos) e Guilherme R. Santos (10 anos). Pontuaram e somaram para a equipe, João Pedro Souza, sexto na categoria Pesado sub-11, Higor Augusto de Souza, meio médio na categoria sub-15, e Richard Wender Mancini, que mesmo com 14 anos, ficou em sétimo na categoria leve do sub-18 leve.

A oficina de Judô, sob o comando do Sensei Leonardo Rodrigo Eduardo, fruto da parceria entre a Casa da Criança de Votuporanga e Secretaria de Esportes do município, é uma das diversas atividades que a OSC - Organização da Sociedade Civil, oferta e foi inserida na ONG partindo da necessidade do incentivo ao esporte, alinhada às boas práticas de convivência e disciplina.

Breve histórico sobre a OSC

A Casa da Criança de Votuporanga, fundada em 18 de abril de 1971, é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, e, na Casa da Criança de Votuporanga, atende em média 60 crianças e adolescentes no Serviço de Proteção Social Básica do SUAS. O foco da entidade é atender crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, visando a constituição de espaço de convivência e fortalecimento de vínculos, formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.Para maiores informações: 17-34217525.