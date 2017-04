Motorista perdeu o controle da direção e derrubou uma grade ainda; segundo a polícia, ninguém ficou ferido

publicado em 06/04/2017

Uma motorista provocou um acidente na manhã desta quinta-feira (6) na região central de Araçatuba (SP). O acidente foi no fórum da cidade e assustou quem passava pelo local. A motorista perdeu o controle da direção e derrubou uma grade.

De acordo com informações da polícia, a motorista é uma mulher de 73 anos, que perdeu o controle do carro quando saía do estacionamento de um supermercado que fica ao lado do fórum. O veículo dela foi parar na mureta do fórum e uma grade foi arrancada.

Duas motos que estavam estacionadas no local também foram arrastadas pelo carro. Uma das motos foi parar debaixo do veículo. Bombeiros e a polícia estiveram no local e disseram que tudo não passou de um susto mesmo e ninguém se feriu.