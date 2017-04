Velório é realizado no distrito de Monte Verde Paulista, em Cajobi (SP), onde aconteceu o crime

publicado em 03/04/2017

O enterro da idosa de 73 anos que foi estuprada e morta por um administrador de empresas, de 36 anos, no domingo (2), no distrito de Monte Verde Paulista, em Cajobi (SP), acontece na manhã desta segunda (3), às 10h.

A aposentada Nadir Faneco varria a calçada por volta das 6h30 de domingo (2), quando o homem percebeu que a porta da casa estava aberta e entrou, segundo o delegado Antônio Alício, que investiga o caso. De acordo com ele, no momento em que a idosa voltou para a residência, o suspeito a imobilizou, a jogou no chão e a estuprou.

Ela foi encontrada por vizinhos, já sem vida. Segundo a polícia, o suspeito fugiu para um canavial da cidade e tentou se enforcar com um cadarço de sapato, mas foi encontrado pela polícia desacordado.

O suspeito foi levado para a delegacia de Olímpia (SP), onde confessou o crime. Ele disse que não tinha a intenção de roubar ou matar a idosa, mas contou à polícia que a idosa desmaiou, mas quando acordou pediu várias vezes para ele parar. O homem, no entanto, a asfixiou e fugiu sem levar nada. Ele disse ainda, conforme informações da polícia, que voltava de uma festa em Severínia (SP), onde bebeu muito, mas não era usuário de drogas.

O delegado disse que ele trabalhava em uma empresa de Severínia (SP) e não tem passagens pela polícia. O suspeito foi preso em flagrante por estupro seguido de morte e foi levado para a cadeia de Colina (SP). A idosa morava sozinha e era viúva.