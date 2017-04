DIG investiga o caso e afirma já ter uma autoria; mandado de prisão é aguardado pela delegacia

publicado em 04/04/2017

Investigação é realizada pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais

Da redação

A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, de Votuporanga, segue investigando o homicídio do bairro Estação, que aconteceu na madrugada do último dia 22. G.A.S, de 30 anos, foi morto a tiros por volta das 2h20, segundo a Polícia Militar.

Em entrevista ao A Cidade, o atual delegado responsável pela delegacia, Antônio Marques do Nascimento, informou que o caso está sendo solucionado pelos investigadores. “Já temos uma autoria, um suspeito de ter cometido o crime, e estamos aguardando o mandado de prisão”, afirmou o delegado.

De acordo com a PM, foram encontradas marcas de projéteis no muro e no quarto da residência em que a vítima foi morta. O homem foi encontrado já sem vida dentro do quarto.