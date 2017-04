Mais de 50 pessoas participaram do primeiro encontro do grupo “Emagreça com Saúde” idealizado pelos profissionais da unidade de saúde das Paineiras “Carmem Martins Maria Morettin”. Exercícios físicos, orientações nutricionais e avaliações físicas e corporais fazem parte da programação gratuita de atividades desenvolvidas a cada encontro que ocorre quinzenalmente. Toda população está convidada a participar.

O grupo é realizado no Ginásio de Esportes “Hernani de Matos Nabuco”, entre 7h e 9h. O centro esportivo está localizado na Rua Canadá, 4217, bairro Jardim Santo Antônio. O próximo encontro está marcado para o dia 18 de abril.

O objetivo da iniciativa é controlar e prevenir a obesidade, considerado um importante fator de risco para doenças crônicas, como a hipertensão arterial e diabetes. Uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de medicina, nutrição, enfermagem e educação física é responsável pelas aulas. “A cada encontro serão programadas a aferição da pressão arterial e pesagem para o monitoramento das condições e evolução dos participantes. Na sequência, orientações sobre temas diversos sempre voltados à influência da alimentação equilibrada à sessão de atividade física, com alongamento e exercícios aeróbicos”, destaca a enfermeira responsável da unidade Natalha Donato.

Os interessados em participar dos encontros podem adquirir mais informações pelo telefone 17.3422-4431.