Esta sexta-feira (7/4) é o último dia para interessados se candidatarem a uma das 30 vagas do programa Frente de Trabalho em Votuporanga. O atendimento é realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, das 7h30 às 17 horas, na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 3183, na esquina com a Rua Bahia.

O programa já é realizado no município por meio de parceria entre a Secretaria Municipal e a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo.

O prazo de inscrição teve início na terça-feira (4/4) e até a manhã desta quinta-feira cerca de 200 pessoas já haviam preenchido a ficha na sede da Secretaria. O programa Frente de Trabalho é voltado para pessoas maiores de 17 anos, em situação de desemprego há no mínimo um ano e alta vulnerabilidade social. Os participantes trabalham em atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos que podem ser desenvolvidas em unidades da Prefeitura ou entidades assistenciais parceiras da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

A seleção dos candidatos é feita pela Secretaria de Estado e a previsão é de que até o final de abril o resultado esteja concluído. Os selecionados receberão auxílio de R$ 300, incluindo vale alimentação e transporte, e permanecerão no programa por até nove meses, com jornada de atividades de até seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia, é oferecido um curso de qualificação profissional ou alfabetização que proporcionará oportunidade de reinserção no mercado de trabalho após o término do benefício.

Turma em andamento

Uma turma de 18 pessoas está em andamento desde o ano passado, devendo concluir o programa no mês de maio. Para estas pessoas foi oferecido curso de padeiro e confeiteiro cujas aulas acontecem na Sociedade Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, uma vez por semana.