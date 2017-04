O beneficiado recebe, mensalmente, bolsa-auxílio de R$300 (incluindo cartão-alimentação), seguro de acidentes pessoais e auxílio-deslocamento, quando necessário

publicado em 18/04/2017

Foi implantada na manhã desta terça-feira (18) a Frente de Trabalho em Votuporanga, um programa emergencial de auxílio-desemprego que beneficiará 30 famílias. O objetivo do programa é proporcionar qualificação profissional e renda à população desempregada e em situação de alta vulnerabilidade social.

O benefício é uma parceria entre Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos. O bolsista desenvolve as atividades por até nove meses, com jornada de seis horas diárias, quatro dias por semana, sendo o quinto dia destinado a um curso de qualificação profissional ou alfabetização. Os inscritos passam por avaliação socioeconômica para ingresso. O beneficiado recebe, mensalmente, bolsa-auxílio de R$300 (incluindo cartão-alimentação), seguro de acidentes pessoais e auxílio-deslocamento, quando necessário.

Segundo o secretário-adjunto do Emprego e Relações do Trabalho, Eufrozino Pereira, o programa é importante para dar qualificação ao cidadão. “É importante a Frente de Trabalho no município porque vem atender uma parcela da sociedade que está desempregada. O programa é a primeira oportunidade para o cidadão que deseja um emprego, além disso, outros programas de qualificação virão para Votuporanga”, afirmou.

De acordo com Emerson Pereira, secretário de Direitos Humanos, mais de 270 pessoas foram inscritas no programa para concorrer a uma das 30 vagas. “O desemprego tem afetado a todos e sabemos que o programa é um recomeço. Com essa qualificação, os beneficiados estarão aptos a almejar um emprego após os nove meses”, disse.

Mariana Brandão é uma das beneficiadas com esta Frente de Trabalho em Votuporanga. Ela contou ao A Cidade que está desempregada há meses, assim como o marido. Ela mora com o filho de quatro anos e os sogros. “Estava em uma situação bem complicada, apenas o meu sogro estava trabalhando em casa e agora com esse programa eu vou ter uma oportunidade de ajudar com as despesas”, explicou.

Segundo o prefeito de Votuporanga, João Dado, o programa proporciona o direito de uma vida digna à população que estava em situação de vulnerabilidade. “Estamos em um momento difícil da economia e estamos ganhando postos de trabalho para a cidade. Isso vai fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de trabalho e qualificação, melhorando o conhecimento, o que vai ser útil na vida para ter um futuro melhor”, afirmou. (Colaborou Gabriele Reginaldo)