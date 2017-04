Meio tijolo de maconha e outras porções de drogas foram apreendidos com o rapaz de 21 anos, que estava em liberdade condicional

publicado em 03/04/2017

Drogas apreendidas pela equipe da Força Tática e Rocam Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática e da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu drogas e prendeu um rapaz de 21 anos pelo crime de tráfico. Identificado como M., o indivíduo, que estava em liberdade condicional, foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça,

O flagrante aconteceu na noite deste sábado (1º), na Zona Norte da cidade. Após diversas denúncias de que o rapaz estaria traficando pelo campo da rua Rio Colorado e avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pró-povo, os policiais foram até o local para tentar surpreender o sujeito. Em determinado momento, as equipes da Força Tática e da Rocam avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o mesmo tentou fugir, mas foi seguido e abordado no momento em que entrava em sua residência, que fica na rua Sebastião Cecchini.

Durante a busca pessoal, foram localizados com ele uma pequena quantidade de maconha embalada e pronta para a venda, várias pedras de crack, dinheiro e um celular. Em busca no local onde M. costumava traficar, foram encontrados diversos invólucros de maconha embalados, iguais aos que ele carregava consigo, bem como diversas pedras de crack, além de um pedaço de tijolo de maconha ainda não embalado. Já na casa do sujeito, a PM encontrou vários apetrechos usados na manipulação e embalagem das drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz, que estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.