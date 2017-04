Parque Residencial Itália atenderá famílias com renda de R$1.600,00 a R$2.350,00

publicado em 11/04/2017

Empreendimento é o primeiro desta modalidade aprovado pela Caixa na região

O prefeito André Pessuto anunciou na manhã desta segunda-feira, 10, a construção de 500 casas do Parque Residencial Itália, pelo programa Minha Casa, Minha Vida na Faixa 1,5, que terá um investimento inicial de R$50 milhões em recursos do FGTS e Governo Federal. O novo bairro será na continuidade do Jardim Paraíso.

O empreendimento foi planejado pela Coelho Engenharia de São José do Rio Preto, Engemag e Prefeitura de Fernandópolis, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. As casas terão sala com dois ambientes, dois quartos, cozinha e área de serviço, em um bairro totalmente planejado com área verde, infraestrutura completa, incluindo a pavimentação asfáltica, calçadas e iluminação pública.

Haverá a pavimentação e iluminação da avenida de acesso ao empreendimento com continuidade na implantação de emissário de redes de esgoto e redes de drenagem melhorando a infraestrutura da região. A apresentação do projeto aconteceu em coletiva de imprensa, ocorrida às 10h30, na presença do vice-prefeito Gustavo Pinato; o deputado federal Fausto Pinato; vereadores; secretários municipais; o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Fernando Tadeu da Costa Passos; do correspondente Caixa, Ivan de Castro Rodas; e do diretor da Coelho Engenharia, Rafael Luís Coelho. A aprovação do investimento para a cidade teve ainda articulação do deputado estadual Gilmar Gimenes.

“É um prazer imenso termos a Caixa Econômica Federal como parceira em nossos projetos. Não tem nada melhor do que fazer casas, estamos muito felizes neste sentido”, destacou o deputado Fausto Pinato.

“Calculando a média de três pessoas por residência, serão 1.500 pessoas residindo nestas casas, que serão feitas em um bairro com completa infraestrutura. Vamos trabalhar em um prazo curto para que possivelmente consigamos mostrar as primeiras unidades até o final do ano”, explicou Rafael Luís Coelho.

“Para nós da Caixa Econômica Federal é um prazer comemorarmos os 100 dias de governo com anúncio de novas moradias. A nossa luta diária é para auxiliar na promoção do desenvolvimento das cidades”, destacou o superintendente da Caixa, que apontou ainda o crescimento dos empréstimos da agência bancária de Fernandópolis em 800% no primeiro trimestre de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016.

“Este é um dia muito especial para nós, porque nesta data todos os municípios completam 100 dias de governo e o superintendente da Caixa Econômica Federal está aqui em Fernandópolis. As cidades da região estão buscando este projeto da construção das casas e nós somos os primeiros a consegui-lo e lançá-lo; vamos realizar o sonho de 400 famílias”, reforçou o prefeito André Pessuto.

As inscrições das famílias interessadas no programa começam no dia 20 deste mês, em stands montados na Praça Joaquim Antônio Pereira (Matriz) e Prefeitura de Fernandópolis.

Posteriormente, haverá uma segunda fase deste projeto, contemplando a construção de 380 unidades. O lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano.

Mais informações na Avenida Milton Terra Verdi (ao lado da praça da Matriz), 1033. Telefone: (17) 98226-1664.

FINANCIAMENTO

Este programa atende a faixa de R$ 1.600, 00 a R$ 2.350,00 de renda familiar. Os imóveis podem ser adquiridos pelo valor de R$ 99.990,00, com subsídio de até R$ 25.000,00, os compradores poderão utilizar o FGTS e financiar os imóveis em até 360 meses.

É necessário apresentar documentos originais e uma cópia do RG e CPF ou CNH; certidão de Nascimento ou Casamento; Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, fatura de cartão ou até mesmo extrato bancário). Os documentos de comprovação de renda para assalariados são 02 últimos holerites, carteira de trabalho e extrato de FGTS atualizado. Empresários ou Autônomos devem levar Imposto de Renda ou 03 últimos pró-labore.