Dentre as possiblidades, Renan Willian Silva Satake Ribeiro, 19 anos, escolheu a instituição da Flórida para cursar Ciência do Exercício e Promoção de Saúde

publicado em 05/04/2017

Mais um jovem formado pelo Colégio Unifev foi destaque, recentemente, pelas aprovações em instituições de renome, mas, desta vez, internacionais.

Renan Willian Silva Satake Ribeiro, 19 anos, formado pela Escola, em 2015, celebra com a família e os amigos, o passe livre para três universidades norte-americanas: Florida Atlantic University (Universidade Atlântica da Flórida), University of Arizona (Universidade do Arizona) e University of Connecticut (Universidade de Connecticut).

Embora as três sejam de excelente qualidade, Renan optou pela Florida Atlantic University para cursar Exercise Science and Health Promotion (Ciência do Exercício e Promoção de Saúde). Atualmente ele vive na cidade de Fort Lauderdale, no mesmo estado, com a mãe Flávia Kershaw.

De acordo com o estudante, o Colégio Unifev foi fundamental para a construção de toda a sua base de conhecimento. “Sou grato à Escola por tudo, tanto pelos professores que amei ter tido, como pelos funcionários, amigos e a infraestrutura em geral. O Colégio Unifev me incentivou ser um bom garoto e lutar pelos meus objetivos. Recebi durante essa fase da minha vida, todo o suporte necessário para a realização desse sonho”.

O jovem disse que ainda esta em fase da adaptação, tanto na nova vida e a nova língua. “A rotina fora do Brasil é bem diferente da que estou acostumado, não pela transição do Ensino Médio para a Universidade, mas devido às diferenças culturais. Sobre o idioma, aprendi muito no Colégio Unifev, tive acesso a recursos que me ajudaram muito a me comunicar em inglês”.

Finalizando a entrevista, Renan aproveitou para deixar um recado aos atuais alunos da Escola: “Acredito que seja um sonho para todos nós estudantes, ter a possibilidade de morar ou estudar fora. A experiência conquistada ficará para sempre, tanto na parte profissional, quanto pessoal. Surgindo uma oportunidade não percam tempo! Caso haja essa vontade não se arrependam das escolhas, apesar das inúmeras dificuldades. Love what you do”.

Como Diretora do Colégio Unifev, quero parabenizar o ex-aluno. Sabedora que sou de que, a recompensa de um esforço bem trabalhado, resulta sempre em conquistas. Parabéns Renan!.