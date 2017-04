O prefeito de Votuporanga João Dado recepcionou em seu gabinete nesta terça-feira (18/4) representantes do IFSP (Instituto Federal São Paulo) e da Elektro para o lançamento da 5ª turma da Escola de Eletricistas. Esta parceria oferece curso gratuito de capacitação profissional para eletricistas.

Estiveram presentes no encontro o secretário adjunto de Estado do Emprego e Relações do Trabalho Eufrozino Pereira, o coordenador do curso Escola de Eletricistas e professor do IFSP – Votuporanga, Marcos Amorielle Furini, o supervisor de distribuição da Elektro de Votuporanga, Wagner de Almeida Santos, além de secretários municipais.

O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e conta com as parcerias do Instituto Federal São Paulo (IFSP) e Elektro. A manifestação de interesse de vaga pode ser feita a partir do dia 25 de abril até o dia pelo site http://vtp.ifsp.edu.br/fic

O secretário de Desenvolvimento Econômico Rolandinho Nogueira esclarece que o curso tem o intuito de oferecer mão de obra especializada ao mercado de trabalho, qualificando esses profissionais para atuarem em diversos segmentos da área. “A demanda do mercado por eletricistas é crescente e devido a esta necessidade a própria Elektro possui índice de empregabilidade muito grande dos alunos que concluem o curso”.

As aulas se iniciam no dia 16 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Instituto Federal, (17)3426-6990, localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Bairro Pozzobon.