Implantando no final de março, numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a Unifev, o projeto voltado para o futebol de campo foi muito bem recebido pela comunidade. "Os treinamentos contam com frequência total dos inscritos, principalmente nas categorias sub 16 a sub 21, de olho nas disputas dos Jogos Abertos da Juventude e também para os Jogos Regionais do Interior", comemora o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha.

O secretário explica que o projeto tem um diferencial interessante, "já que algumas atividades são desenvolvidas em comum com o futsal, que também é comandado pelo nosso funcionário Sidnei Santana, o Pigmeu", relata, acrescentando que "com isso, podemos focar tanto na formação de uma equipe de futebol de campo quanto de futsal", conclui José Ricardo.

"O projeto futsal/futebol está bombando, seja no masculino, seja no feminino. Nesta quinta-feira, vamos fazer um jogo amistoso de futebol, contra uma equipe de grande tradição no interior, o Clube Atlético Penapolense, na categoria sub 19, pensando em formar já uma base do time que defenderá Votuporanga nos Jogos da Juventude", revela o técnico Pigmeu. A partida será realizada no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, às 10h.

Os treinamentos do projeto são desenvolvidos durante a semana no Ginásio Hernani de Mattos Nabuco, com treinamento no gramado de futebol da Cidade Universitária, aos sábados, pela manhã.