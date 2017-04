Na manhã de ontem, o prefeito fez uma apresentação das ações desenvolvidas nos 100 primeiros dias da sua administração

publicado em 08/04/2017

O prefeito João Dado apresentou ações e números dos 100 dias da sua administração

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Para apresentar as ações realizadas em 100 dias de sua administração, o prefeito João Dado realizou um evento que lotou o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo na manhã de ontem. O chefe do Executivo reforçou a intenção de realizar um novo modelo de gestão administrativa.

O encontro reuniu secretários municipais, vereadores e representantes de diversos setores da sociedade. Quem também acompanhou toda a apresentação dos dados foi o ex-prefeito Junior Marão.

A fala mais aguardada, a do prefeito, começou por volta das 9h50. Dado apresentou diversas ações já realizadas, números de ações desenvolvidas pelas pastas e planejamentos para trabalhos que devem ser realizados.

Durante a apresentação, o gestor público ressaltou que o balanço é somente dos 100 primeiros dias do seu governo, portanto há muito ainda o que fazer. No entanto, ele vê com alegria essa análise momentânea. Ele demonstrou que enxerga com otimismo os próximos meses da sua administração. “Às vezes, algumas pessoas dizem assim: ‘bom, vamos esperar os 100 dias para ver se está tudo cumprido’. Mas o governo não é de 100 dias. São quatro anos”, apontou.

O prefeito destacou o trabalho feito em conjunto por todos da administração, desde os secretários até os escalões menores. Ele fez um agradecimento especial aos colaboradores da Prefeitura. “Se todos esses líderes, o vice-prefeito Renatão, secretários, vereadores, não contassem com vocês, seria muito difícil, eu digo até que seria impossível, realizar o que o nosso povo precisa e quer”, falou.

Dado frisou ainda que Votuporanga cresceu tanto “quanto foi a determinação dos homens públicos que fizeram o município se transformar nessa pujança”. O gestor publicou lembrou que a sua filosofia é cuidar de gente. “E como se cuida de gente? Primeiro, com um plano de governo feito por gente, pelas pessoas, pelo nosso povo. Foi o que o Renatão testemunhou para vocês em mais de 280 reuniões que fizemos”, comentou.