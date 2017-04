Formada em 2007 pela Instituição, Josie Rushing, 32 anos, atualmente vive em Austin, no Texas, onde trabalha com produção de conteúdo online

publicado em 07/04/2017

A Comunicação é uma das áreas que mais se transformou nos últimos tempos. Tamanha evolução se deve à tecnologia, que invadiu inúmeros ambientes, arrebanhou gerações e criou milhões de novas possibilidades além de, claro, promover uma maior interação entre as pessoas e o mundo.

Neste 7 de abril, data em que se comemora o Dia do Jornalista, é cada vez mais comum encontrar profissionais que, ao invés das tradicionais redações, ocupam as repartições de gigantes mundiais, como a egressa do curso de Jornalismo da UNIFEV Josie Rushing, 32 anos.

Atualmente, Josie, que é mineira, de Iturama, mora nos Estados Unidos, na cidade de Austin, no Texas, onde trabalha com redes sociais, em uma das maiores empresas do setor. Porém, antes da mudança para o exterior, a jornalista experimentou a Comunicação Empresarial e o mercado editorial no interior e na grande São Paulo, cidade em que também viveu por alguns anos.

“Antes da minha formação, já tinha realizado vários estágios na área. Mesmo cedo, já consegui identificar o que mais despertava o meu interesse. O ambiente coorporativo foi o meu ponto forte desde o começo da minha carreira. Entretanto, é necessário sempre deixar claro que toda trajetória tem seus obstáculos. São dez anos de experiência em estratégia, que me fizeram uma pessoa melhor, pessoal e profissionalmente", ressaltou.

Entre as paixões da egressa, estão os projetos ligados à criação, consultoria e marketing visando às mídias sociais. “A minha empresa Swipe Memories criou um serviço que não só ganhou os americanos, como os brasileiros. O negócio foi o primeiro da América Latina a disponibilizar filtros personalizados para o Snapchat para muitos famosos no Brasil”.

Josie ainda destaca o quanto a UNIFEV foi fundamental para a realização de grandes sonhos. “Tenho muito carinho pela Instituição. Afinal, foi nela que consegui identificar minhas paixões. O Centro Universitário de Votuporanga foi fundamental para a construção da minha base em relação ao meu lado meu lado empreendedor ".

JORNALISMO

Na UNIFEV, a matriz curricular da graduação é constantemente atualizada para atender às novas tecnologias e às demandas do mercado de trabalho. A produção dos graduandos, gerada nos Laboratórios de Comunicação, ganha difusão, principalmente, na programação das emissoras educativas Rádio e TV Unifev.

Há mais de 20 anos, o curso exporta talentos para diversas regiões do Brasil e do mundo, com qualidade e tradição. “Temos como objetivo a formação de profissionais aptos a produzir, propagar e mediar a informação para qualquer plataforma midiática. O papel do jornalista hoje, como sempre, é de fundamental importância para a sociedade. O mercado está cada vez mais aberto e cheio de novas possibilidades. É só ficar conectado e aproveitar”, afirmou a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.