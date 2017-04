Condutor do veículo foi identificado na tarde desse domingo

publicado em 10/04/2017

Marcos Prado, de 49 anos, foi socorrido gravemente com traumatismo craniano e encaminhado ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde não resistiu e morreu

Um acidente de trânsito na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga, envolvendo uma camionete deixou duas vítimas na madrugada do domingo. Segundo informações, dois homens foram atropelados.

Um deles, Paulino de Andrade, de 55 anos, morreu no local do acidente, já o outro, Marcos Prado, de 49 anos, foi socorrido gravemente com traumatismo craniano e encaminhado ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde não resistiu e morreu.

De acordo com informações, a camionete seguia sentido Centro-bairro, quando atropelou os pedestres que atravessavam a via. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ele foi identificado na tarde desse domingo (9) após uma denúncia. O rapaz, de 26 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia de Jales, acompanhado de advogados. A camionete foi localizada no bairro Jardim Itália, na zona norte de Votuporanga.