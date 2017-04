Mais uma conquista do judô da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/DoJo Centro de Treinamento, desta feita com Dany Paszko e Michele Pereira. Com apoio também da Unifev, ambas representaram Votuporanga em mais um evento oficial da Federação Paulista de Judô, a Copa São Paulo de Judô Veteranos, realizada nos dias 01 e 02 de abril, em São Bernardo do Campo.

Ao final das lutas, mérito maior para Dany, que conquistou a medalha de prata na categoria Master Meio Pesado. Michelle terminou a competição em quarto lugar na sua categoria. Uma das mais tradicionais competições de judô do Estado, a Copa São Paulo deste ano reuniu verdadeiras legendas do esporte na categoria Veteranos, constituindo-se numa disputa do mais alto nível. No geral, 1.040 judocas de todo o estado disputaram o título em suas respectivas classes e categorias de peso em 12 áreas de competição.