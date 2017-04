O prefeito João Dado esteve nesta terça-feira (11/4) em Brasília, onde, entre outras atividades, visitou o Deputado Federal Roberto de Lucena (PV) para agradecer verbas conquistadas para a cidade, por meio do esforço do parlamentar.

Roberto de Lucena comunicou ao prefeito que carimbou a emenda de R$ 200 mil para custeio na área da saúde e articulou junto ao Ministério do Esporte a destinação de R$ 2,5 milhões para a reforma completa do CSU “Prof.ª Antonia Bortolaia Brevigliéri” e com o Ministério da Cultura mais R$ 2,5 milhões para a construção da Arena Multiuso Cultural no Centro de Eventos “Helder Galera”.

Na oportunidade, o prefeito apresentou ainda os resultados da administração municipal nos 100 primeiros dias de governo. Em sua rede social, o Deputado postou a foto ao lado do prefeito e escreveu: “Tive a alegria de receber o prefeito de Votuporanga, João Dado, no gabinete. Ele veio me agradecer pelo apoio dado ao município em emendas e também na articulação junto à ministérios por recursos federais, como os R$ 2,5 milhões para a construção do Centro de Eventos Helder Galera e os R$ 2,5 milhões para a reforma completa do CSU Professora Antônia Bortolaia Brevigliéri já conquistados. João Dado me apresentou ainda os resultados dos 100 primeiros dias de seu governo. Fiquei impressionado! Votuporanga está em boas mãos”.

Por sua vez, o prefeito compartilhou a postagem e redigiu: ‘Fui lá agradecer a importante e grande ajuda em emendas e também na articulação junto a Ministérios por recursos federais. Com parceiros assim, vamos fazer nossa cidade avançar ainda mais”.