Presidente do LIDE elogiou a estrutura de Votuporanga e o quanto a cidade tem sido destaque regional em desenvolvimento econômico

publicado em 04/04/2017

Divulgar a estrutura da cidade e chamar a atenção de grandes empresários para expandirem seus negócios nos parques industriais de Votuporanga foi um dos objetivos da participação do prefeito João Dado no encontro promovido pelo LIDE em São José do Rio Preto nesta terça-feira.

Dado foi convidado junto com Afonso Macchione, de Catanduva; André Pessuto, de Fernandópolis; Edinho Araújo, de Rio Preto para falar sobre os “100 primeiros dias de governo e a visão de CEO da cidade”, com foco em possíveis parcerias da iniciativa privada com o poder público.

Assistiram à palestra mais de 200 empresários seguindo o propósito de gerar negócios e estreitar o relacionamento entre grandes lideranças. O presidente do grupo, Marcos Scaldelai, destacou que estavam presentes os maiores nomes do setor e responsáveis por gerar negócios da ordem de R$ 8 bilhões ao ano. “Esta iniciativa visa aproximar esse grupo dos administradores municipais a fim de conquistarmos juntos uma região ainda mais fortalecida e geradora de emprego e renda”, observou. Scaldelai ainda elogiou a estrutura de Votuporanga e o quanto a cidade tem sido destaque regional em desenvolvimento econômico com as gestões dos prefeitos Carlão Pignatari, Junior Marão e, agora, João Dado.

O prefeito João Dado apontou a capacidade de Votuporanga em receber grandes empresas, principalmente, no 7º Distrito Industrial que está sendo preparado próximo ao Distrito de Simonsen com capacidade para mais de 30 prédios. Dado também destacou cases municipais que envolvem a parceria do Poder Público com iniciativa privada. “Além disso, importante que todos conheçam o nosso Programa de Educação Profissional iniciado neste ano na parceria do Senac e CTMO para qualificar mão de obra. Enfim, nossa cidade está preparada e aberta para vocês. Vamos juntos gerar emprego e renda para toda a comunidade”.

O prefeito ressaltou ainda o maior índice de geração de emprego que Votuporanga obteve neste ano, que bateu recorde dos últimos 11 anos. “Muito dessa conquista devemos à instalação do Call Center pela Vikstar, intermediada pelo então prefeito Junior Marão. Eles pretendem gerar 1,2 mil empregos nestes primeiros meses. Além disso, entre janeiro e março deste ano, outras três empresas já firmaram acordo para se instalar em Votuporanga”.

Após um período de perguntas abertas aos prefeitos, foi assinada uma carta-compromisso com o LIDE que, entre outros assuntos, solicita eventos periódicos entre Prefeitura e empresários e ações pela preservação do meio ambiente.

Outro destaque do encontro foi a apresentação de um vídeo gravado pelo atual prefeito de São Paulo, João Dória, com exclusividade para o LIDE Rio Preto: “o Dória vem utilizando a estratégia de CEO - que sempre exerceu tão bem em seus empreendimentos – na administração da Capital, e tem conseguido resultados surpreendentes! É realmente uma inspiração para todos nós”, conclui Marcos.

Sobre o LIDE