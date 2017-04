Entre muitas emendas parlamentares anunciadas pelo prefeito, está o recurso de R$ 12 milhões para transposição da linha férrea

publicado em 01/04/2017

O prefeito João Dado anunciou a conquista dos recursos na manhã de ontem, em seu gabinete

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito João Dado anun ciou na manhã de ontem, em seu gabinete, que Votuporanga conseguiu R$ 28 milhões em emendas parlamentares destinadas para várias áreas da municipalidade.

“Hoje é um dia de alegria porque tivemos a comprovação, através dos documentos que apresentamos, de R$ 28 milhões que já estão destinados a Votuporanga. Naturalmente, os recursos não estão em caixa, ainda. Eles serão liberados na medida em que as obras forem executadas e que os serviços forem prestados”, contou o prefeito à reportagem da Rádio Cidade.

Entre as muitas emendas, o chefe do Executivo destacou o recurso destinado pelo deputado federal Antônio Bulhões, junto ao Ministério do Esporte, no valor de R$ 2 milhões para um centro esportivo de múltiplos eventos. A construção será no Centro de Eventos “Helder Galera”. Ele ressalta que a emenda é muito importante porque proporcionará à cidade um espaço para 3/4 mil pessoas em um local coberto.

Outro recurso destacado por Dado é também do Ministério do Esporte, conquistado por meio do deputado federal Roberto de Lucena, no valor de R$ 2,5 milhões, que serão investidos na revitalização do CSU. A reforma, acrescentou, permitirá que o local seja “o grande clube da zona sul da cidade”.

O chefe do Executivo lembrou da parceria com o deputado federal Fausto Pinato, que destinou R$ 950 mil para a área da saúde e mais R$ 100 mil para a Santa Casa de Misericórdia. “Ele dá a demonstração clara de ser um parlamentar da região que faz em Votuporanga o seu trabalho forte e intenso em benefício da qualidade de vida na área da saúde”, disse.

Já o deputado federal Márcio Alvino conquistou verba, no valor de R$ 12 milhões, para a transposição da linha férrea: passagem subterrânea na avenida República do Líbano, transposição da linha e passarela na Fepasa.

O deputado federal Rodrigo Garcia conseguiu R$ 1,2 milhão para a construção da Clínica da Mulher e da Criança, no local onde atualmente fica a Farmácia de Alto Custo.

Dado enalteceu ainda a conquista, por meio do deputado federal Gilberto Nascimento, de R$ 700 mil para a aquisição de um aparelho de raio-x para o Hospital do Pozzobon.