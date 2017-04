Começa na próxima semana as aulas do Programa de Educação Profissional, lançado pelo prefeito João Dado numa parceria do Senac com o CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". A aula inaugural será na terça-feira, dia 11 de abril, às 20h, na atual sede do CTMO, na avenida João Gonçalves Leite, com a presença do prefeito e representantes das instituições, vereadores, parceiros, bem como autoridades e familiares dos alunos.

A parceria do CTMO com o Senac foi firmada neste ano com diversas melhorias na capacitação dos professores, oferta de material didático, elaboração de aulas, entre outras vantagens que agregam ainda mais qualidade ao programa de capacitação. Ao longo do ano serão 27 cursos gratuitos de qualificação. As inscrições foram abertas nos dias 21 e 22 de março. Nesta primeira etapa, foram mais de 300 vagas em 19 turmas. Todos os formandos receberão certificado expedido pelo Senac com reconhecimento nacional.

“Essa parceria com o Senac coloca à disposição da população mais vagas em cursos de qualificação, incluindo sete novos cursos com o reconhecimento da qualidade da instituição no mercado. Quando uma empresa procura uma cidade para se instalar é necessário, em primeiro momento, a mão de obra qualificada. Nós temos em Votuporanga a satisfação de ter instituições consolidadas para oferecer essa capacitação”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira.

Para o diretor do CTMO, José Carlos Lemes, "realizar uma aula inaugural é uma maneira de dar as boas-vindas aos alunos e também de incentivá-los para que aproveitem ao máximo as aulas que serão dadas, para que todos também passem a fazer parte dessas estatísticas positivas que Votuporanga tem registrado em geração de emprego”, destaca José Carlos.

Segundo Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga, a parceria foi viabilizada pelo atendimento corporativo. “Nós desenvolvemos soluções customizadas, de acordo com a necessidade do cliente. Nesse caso, o Senac Votuporanga firmou parceria com a Prefeitura para realizar todos os cursos de qualificação seguindo sua metodologia, capacitando e valorizando o corpo docente. Dessa forma, também conseguimos estender a atuação da unidade para outros pontos da cidade”, explica.