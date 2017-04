Ação Pascal, realizada pelo terceiro ano consecutivo, mobilizou alunos das graduações em Letras, Medicina e Serviço Social

publicado em 13/04/2017

Os cursos de Letras, Medicina e Serviço Social da UNIFEV realizaram, nos dias 11 e 12 de abril, uma doação de chocolates às crianças assistidas por cinco entidades locais. A iniciativa faz parte da Ação Pascal da Instituição que, neste ano, chegou à sua terceira edição.

No total, foram mais de 350 chocolates entregues à Associação Beneficente Caminho de Damasco, Casa da Criança, Creche Irmã Ciana, Irmão Mariano Dias e Recanto Tia Marlene. Além dos doces, os assistidos foram surpreendidos com uma apresentação de teatro, brincadeiras coordenadas pelo grupo Sorrisoterapeutas e uma caça ao tesouro.

De acordo com a Profa. Ma. Karina de Oliveira, uma das docentes responsáveis pelo projeto, foi um grande prazer acompanhar a dedicação dos universitários pela causa. “Mais uma vez as nossas expectativas foram superadas. A alegria foi dupla, por termos feito o bem e promovido essa importante interação dos estudantes com a comunidade. É um crescimento pessoal e profissional maravilhoso para eles e para nós”, afirmou.

Para a aluna do 3º período do curso de Letras da UNIFEV Karolina Donato, 20 anos, fazer parte da Ação Pascal, pela segunda vez, foi incrível e emocionante. “Participei de todas as etapas, desde o processo da busca pelas doações à produção e apresentação do teatro para as crianças. Porém, devo confessar que o momento mais lindo é a entrega. O nosso coração se enche de alegria”, finalizou.