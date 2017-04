Projeto, realizado em parceria com a entidade Recanto Tia Marlene, envolve assistidos e seus familiares

publicado em 11/04/2017

Os alunos do 7º período do curso de Psicologia da UNIFEV estão desenvolvendo um trabalho de socialização e inclusão de deficientes na comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com o Recanto Tia Marlene, entidade assistencial filantrópica e sem fins lucrativos, que atende pessoas com deficiência múltipla e autismo, em Votuporanga.

Durante o projeto, os estudantes realizam encontros com os assistidos e seus familiares, para debater diversos assuntos do cotidiano e esclarecer as dúvidas dos participantes.

De acordo com a coordenadora interina da graduação, Profa. Ma. Maria Celina Trevisan Costa, “a ação tem o objetivo de afastar alguns receios e abrir um novo leque de oportunidades para os deficientes”.

“Os familiares possuem muitas dúvidas em relação à socialização. Notamos essa dificuldade e decidimos buscar meios para que isso fosse resolvido ou, pelo menos, aliviado. A atividade se baseia numa perspectiva crítico-transformadora, trabalhada junto à comunidade, de acordo com interesses e formas adequadas de intervenções”, contou.

Para a aluna Joseane Pereira, 39 anos, participar do projeto é gratificante. “Eles não devem ser privados do convívio com a comunidade. Quando estamos juntos, percebemos a alegria de todos e o quanto a interação social é essencial para o bem-estar físico e mental”, finalizou.