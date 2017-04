Simultaneamente ao evento, também será realizado o III Seminário de Língua Estrangeira da graduação; atividades acontecem entre os dias 2 e 5 de maio, no Campus Centro

publicado em 20/04/2017

O curso de Letras da UNIFEV promoverá, entre os dias 2 e 5 de maio, a sua 19ª Semana Acadêmica. Simultaneamente ao evento, também será realizado o III Seminário de Língua Estrangeira da graduação. As atividades, abertas à comunidade, acontecerão todas as noites, no Auditório do Campus Centro.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 2 de maio, na Central de Relacionamento da Instituição. Os alunos ainda têm a opção online, por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 25.

De acordo com o coordenador do curso de Letras, Prof. Esp. Paulo Rogério Ferrarezi, o objetivo é incentivar a troca de conhecimentos científicos, fomentando o debate e a formação crítica dos participantes.

“Daremos enfoque, em especial, à crise na educação brasileira. Diante deste cenário de conflito, discutiremos os principais desafios do professor na busca de um ensino que sirva de alavanca para promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida. Além disso, abordaremos os desafios da educação em fazer-se propagadora de uma formação cidadã, consciente e participativa”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.

Confira, a seguir, a programação completa:

02/05 – Terça-feira

Horário: 19h30

Mesa redonda com egressos: “Os desafios da educação e as estratégias de ensino”.

03/05 – Quarta-feira

Horário: 19h30

Palestra: “A crise na educação e as tensões da pós-modernidade”

Profa. Dra. Talita Dias

04/05 – Quinta-feira

Horário: 19h30

Palestra: “A implicação das práticas sociais na formação do educador”

Profa. Me. Anderson Bençal Indalécio

05/05 – Sexta-feira

Horário: 19h30

Palestra: “Os percalços no ensino de Língua Estrangeira”

Profa. Dra. Cristiane Ovídio Pinhel Aguilera