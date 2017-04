Encontro, que aconteceu na última sexta-feira (dia 31), no Campus Centro, teve o objetivo de abrir espaço para o debate acerca do movimento feminista

publicado em 03/04/2017

O curso de Jornalismo da UNIFEV promoveu, na última sexta-feira (dia 31), um bate-papo com a Rede Panapanã, grupo de mulheres do Noroeste Paulista. O encontro, que aconteceu no Auditório do Campus Centro, reuniu alunos da Instituição e a comunidade em geral.

Na oportunidade, as integrantes da Rede contextualizaram, historicamente, o movimento feminista no Brasil e no mundo, esclarecendo as dúvidas mais frequentes acerca do tema.

Para a docente da graduação em Jornalismo, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, o evento teve o objetivo de abrir espaço para o debate, bem como oportunizar a diversidade de ideias e opiniões.

“Fechamos o mês da mulher (março) com chave de ouro. Agradeço à Rede Panapanã pela disponibilidade em trazer questões tão latentes na sociedade para uma Instituição de Ensino Superior (IES). A troca de conhecimentos e experiências é sempre válida”.