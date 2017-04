Já a condutora do veículo, S.A.C., de 39 anos, recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já teve alta

publicado em 01/04/2017

E.M.L., 10 anos, segue internada e sem previsão de alta

Aline Ruiz

A estudante E.M.L., de 10 anos, que estava como passageira em uma van escolar que colidiu com a traseira de um caminhão estacionado, segue internada na Santa Casa de São José do Rio Preto, mas passa bem. Ela foi transferida na última quinta-feira (30) para o hospital para avaliação de buco-maxilo e não tem previsão de alta. Já a condutora do veículo, S.A.C., de 39 anos, recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já teve alta.

O acidente aconteceu por volta das 7h10 na rua Rubens Roveri, no bairro Pozzobon.No momento da colisão, além da motorista, três crianças estavam na van. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o sol pode ter atrapalhado a visão da motorista, que acabou colidindo contra a traseira de um caminhão estacionado.

A unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga esteve no local para dar suporte no atendimento realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vez que a motorista e a criança de 10 anos, que estava no banco do passageiro, ficaram presas nas ferragens. A Polícia Militar também esteve no local e vai investigar as causas do acidente.

Por meio de nota, a Santa Casa de Votuporanga informou que E.M.L., de 10 anos, passou por exames, foi diagnosticada fratura na face e, por isso, foi encaminhada para a Santa Casa de São José do Rio Preto para avaliação de buco-maxilo.