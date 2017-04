A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, AVOA - Associação Votuporanguense de Aletismo e a Equilíbrio Esportes já definiram todos os detalhes da 26ª Corrida Viva o Trabalhador, que, este ano, apresentará algumas novidades.

A primeira delas é a data que, segundo o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, "face ao grande número de provas regionais acontecendo no dia 1º de maio, foi transferida para o dia 14 de maio, visando ampliar a participação de atletas regionais e também possibilitar aos corredores locais a oportunidade de participar de competições em outras cidades".

Outra mudança importante é com relação ao horário e local de largada e chegada. "Desde 2014, a prova estava sendo realizada no período noturno, com a concentração e final no estacionamento do Supermercado Santa Cruz, na zona norte; porém, este ano, o prefeito João Dado fez um pedido, que foi prontamente acatado pela secretaria e pela parceira AVOA, para que o ponto inicial e de chegada fosse o Parque da Cultura, bem como trazer a corrida de novo para o período diurno, às 8h30", completa.

As outras mudanças na tradicional corrida pedestre são de ordem técnica. De acordo com o coordenador da prova, professor José Roberto Medalha, serão mantidas todas as categorias, mas a prova passa a ter dois percursos dentro da mesma largada. Para os mais jovens e ainda iniciantes, bem como para aqueles de idade mais avançada, o percurso será mais curto, de quatro quilômetros; para os demais, mais experientes, será o tradicional, de oito quilômetros", explica Medalha.

As inscrições custam apenas R$ 35 e dão direito ao kit do atleta, que contém o seu número de peito, camiseta comemorativa, medalha de participação (depois que o atleta completar sua prova), frutas, isotônico e água. Medalha informa que as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet, através do site www.equilíbrioesportes.esp.br, de início limitadas a um número máximo de 250 participantes.

Serviço

26ª Corrida Pedestre Viva o Trabalhador

Parque da Cultura, Votuporanga/SP

Dia 14 de maio

Concentração às 7h30, largada as 8h30