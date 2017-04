Buscas começaram no fim de semana e corpo da vítima foi encontrado 15 quilômetros do local onde pescava. Amigo conseguiu sobreviver

publicado em 04/04/2017

Mergulhadores da Marinha e do Corpo dos Bombeiros encontraram no fim da tarde desta segunda-feira (3) o corpo de um homem que estava desaparecido no rio Tietê, em Pereira Barreto (SP), desde a tarde de sábado (1º).

As buscas começaram no fim de semana. Célio de Brito Bortolo, de 61 anos, estava pescando com um amigo quando o barco virou perto da ponte da rodovia Euclides Figueiredo, que liga Pereira Barreto (SP) a Andradina (SP).

O amigo dele conseguiu nadar de volta até o barco. O corpo do pescador estava a 15 quilômetros do local onde desapareceu. A vítima morava em Jales, onde vai ser feito o velório e o enterro do corpo nesta terça-feira (4).