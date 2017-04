Encontro, que aconteceu em São José do Rio Preto, no último sábado (dia 1º), reuniu renomados profissionais da área

publicado em 05/04/2017

O coordenador do curso de Medicina da UNIFEV, o médico cardiologista Mauro Esteves Hernandes, foi um dos convidados pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, para realizar uma palestra em um importante evento sobre Dislipidemia. O Encontro, que aconteceu em São José do Rio Preto, no último sábado (dia 1º), reuniu renomados profissionais da área.

Na ocasião, o docente e especialista abordou o tema “Efeitos colaterais do tratamento com drogas para baixar o Colesterol – Perspectivas e medicamentos futuros”. De acordo com Hernandes, a oportunidade foi gratificante e contribuiu para o debate e esclarecimento acerca de temas relevantes da atualidade.

“Foi uma grande chance de inserir o Centro Universitário de Votuporanga no cenário nacional da Cardiologia. Fiquei muito feliz com o convite e lisonjeado de estar ao lado de grandes nomes da área. A experiência foi maravilhosa”, finalizou.