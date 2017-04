Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga

publicado em 12/04/2017

Da redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está ofertando diversas vagas de emprego para quem está em busca de oportunidades. São 15 vagas disponíveis nas mais diversas áreas em Votuporanga e mais quatro cidades da região: Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos, levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS, para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

O PAT de Votuporanga oferta quatro vagas para mecânico de manutenção de ônibus (Salário – R$2.569). O PAT de Votuporanga fica na rua Piauí, 3.234. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-4488.

Em Jales são três vagas para faxineiro, cozinheiro e técnico análise de química. O PAT fica na rua Seis, 2.163. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3632-2700.

Em Santa Fé do Sul são ofertadas três vagas entre cozinheiro de restaurante, costureiro (a máquina na confecção) e auxiliar financeiro. O PAT da cidade fica na rua Onze, 1.220. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3631-1782.

O PAT de São José do Rio Preto oferece uma vaga para cozinheiro de restaurante (Salário – R$1.819,03). O PAT fica na rua Boa Vista, 666. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3235-1222.

Em Catanduva há três vagas disponíveis entre gerente de vendas (Salário – R$4.000), promotor de vendas (Salário – R$1.317) e eletricista de manutenção de linhas elétricas. O PAT de Catanduva fica na av. Com. Antonio Stocco, 537. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0017. (Colaborou Gabriele Reginaldo)