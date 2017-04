A Prefeitura de Votuporanga realiza as provas práticas do concurso público 001/2017 neste domingo (23/4) para mais de 200 candidatos aos cargos de Agente de Combate às Endemias, Administração Geral I e II, Operação de Máquinas Pesadas e Direção Veicular.

As avaliações ocorrerão em três locais: Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Almoxarifado Municipal no bairro Estação e Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares. Tanto os locais como os horários variam de acordo com os cargos e devem ser conferidos por cada candidato no edital publicado no site da empresa organizadora do concurso: www.consesp.com.br

As provas práticas são de caráter eliminatório e classificatório e pretendem avaliar o grau de conhecimento e habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo, respeitando-se o conteúdo programático descrito em edital.

Terceira Fase

Todos os candidatos aos cargos que passarão pela prova prática, mais os classificados para os cargos de Fiscalização de Posturas e Inspetoria de Alunos, serão submetidos, posteriormente, à avaliação psicológica. A data será agendada e publica em edital no site da empresa organizadora do concurso.

Os concorrentes ao cargo de Agente de Combate às Endemias não passarão pela avaliação psicológica, porque terão o TAF (Teste de Aptidão Física), que será realizando em data a ser marcada e publicada em edital. Ambas as etapas também serão de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

Os editais do concurso bem como os resultados de todas as etapas são disponibilizados no site da empresa organizadora e devem ser conferidos por todos os candidatos participantes. A validade do presente concurso público será de dois anos, contados da homologação final dos resultados, prorrogável uma vez por igual período conforme prevê a Constituição Federal.