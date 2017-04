A campanha aconteceu durante todo o mês de março, considerado o mês das mulheres

publicado em 05/04/2017

A Comissão da Mulher Advogada da OAB promoveu ainda um café da tarde especial

Aline Ruiz

A Comissão da Mulher Advogada da 66º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Votuporanga realizou, na última sexta-feira (31), a entrega de produtos arrecadados para a campanha do Dia da Mulher no Lar Bem Viver. A ação foi feita por todos os advogados e funcionários do órgão local.

A campanha aconteceu durante todo o mês de março, considerado o mês das mulheres. Foram arrecadados produtos como: arroz, óleo, copo descartável, saco de lixo e produtos de limpeza (amaciante, água sanitária, sabão em pó, detergente), além de bijuterias.