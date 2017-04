No dia 8, Caixa Econômica Federal também estará aberta para realizar o pagamento antecipado das contas inativas do FGTS

publicado em 07/04/2017

As lojas de Votuporanga abrirão das 9h às 18h, neste sábado (8/4), o segundo do mês. A Caixa Econômica Federal também funcionará neste dia, quando fará o pagamento do FGTS das contas inativas, para nascidos em março, abril e maio.

O banco antecipou esta rodada de saques. A estimativa é que cerca de 2,3 milhões de trabalhadores vão receber os depósitos dos recursos a que têm direito diretamente em suas contas já no dia 8. O pagamento seria na segunda-feira (10/4).

Compre em Votu

O aplicativo “Compre em Votu”, da ACV, é um catálogo online gratuito que pode ser baixado em aparelhos de celular com sistema android ou IOS. Nele, o consumidor encontra informações como localização, meios de contato, promoções, além de permitir ligação direta à empresa.

O guia é dividido por segmentos Comercial, Industrial e Serviços. Ele pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play.