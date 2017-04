A reportagem do A Cidade esteve, na manhã de ontem, na vicinal e pôde constar as mudanças; motoristas elogiaram

publicado em 02/04/2017

Em vários trechos da vicinal Adriano Pedro Assi, a popular Estrada do 27, há uma grande diferença entre o antes e o depois; obra começou em fevereiro Foto: A Cidade

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com cerca de 45 dias de serviço, é notável a mudança da vicinal Adriano Pedro Assi, a popular Estrada do 27. De acordo com alguns motoristas, os trechos recuperados estão fazendo bastante diferença para quem passa todo dia pelo local.

A reportagem do A Cidade esteve na manhã de ontem na estrada e pôde constar as mudanças. O que antes era uma pista cheia de buracos, hoje pode ser considerado um “tapete”.

O técnico em segurança do trabalho Sérgio Santos Oliveira trafega na pista há cerca oito anos, portanto considera que tem total propriedade para falar da vicinal. “Peguei ela antes, quando era boa, passei agora nesse período complicado e agora pego com essa reforma”, falou. Ele, que tem 45 anos e trabalha em uma usina, entende que a melhora hoje, com menos de dois meses de reforma, é imensa.

O trabalhador não trafega na vicinal apenas de carro, mas também de bicicleta, nos finais de semana. Conforme ele, o trabalho é realizado por trechos, então é difícil precisar o quando já foi concluído, mas a diferença que as pessoas sentem já é imensa. “Melhorou imensamente”, acrescentou.

Sérgio só não entende o motivo de uma obra desse porte não priorizar também o acostamento, algo que ele acredita ser importante.

Outro motorista, que preferiu não ser identificado, destacou que o trabalho está sendo muito bem feito. Ele entende que no final dos trabalhos a estrada estará em excelentes condições. Por outro lado, o homem observou que, posteriormente, é necessário um trabalho de manutenção para que não aconteça tantos estragos.

Aproximadamente R$ 4,5 milhões estão sendo investidos na melhoria, sendo R$ 2 milhões liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, R$ 1,8 milhão pela Usina CofcoAgri (Unidade de Sebastianópolis do Sul) e R$ 700 mil pela Prefeitura.

A previsão é que a obra seja concluída no prazo de seis meses, porém depende muito das condições climáticas.